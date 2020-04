As we speak is het Outbreak Management Team (OMT) aan het vergaderen over de nationale corona persco van MinPres Rutte morgen (19:00 uur, 6 miljoen kijkers). Overal om ons heen in Europa worden de teugels gevierd, en mogen mensen weer wat centjes verdienen cq frissere neuzen halen. Maar Hugo de Jonge trapte eerder vandaag met zijn lollige schoenen nog wat extra op de rem. "Laten we niet de illusie hebben dat we grote stappen kunnen zetten."



Collega Grapperhaus liet evenwel weten dat er wellicht heel misschien mogelijk enige verlichting mogelijk is, en dan vooral voor De Jeugd van Tegenwoordig die maar tegen boetes van 390 euro blijft aanlopen want die hormonen willen ook naar buiten voor een frisse neus. De minister voegde eraan toe dat hij met experts en de Amsterdamse burgemeester Halsema onderzoekt of "vanuit het lokale" naar aanpassingen kan worden gekeken. Hardop lachen om "experts en de Amsterdamse burgemeester Halsema" want die laatste heeft ook nog eens te maken met een stuk of 600 toppertjes.

Hoe dat dan precies moet, zei Grapperhaus niet. Wel repte hij over "slimme digitale middelen" en "creatief met elkaar kijken wat we kunnen doen met de buitenruimte". Van dat laatste had hij een voorbeeld: "Iemand opperde tegen mij: waarom ga je niet met eenrichtingtrottoirs werken?" (NOS)

We komen er wel.

'Haal niet in, blijf rechts lopen, en probeer door hoestsignalen de spookloper te waarschuwen'.



UPDATE: Advies aan kabinet. Koters tot 12 jaar weer naar school, in kleine groepjes. Horeca tot half mei DICHT (RTLNieuws)