Winkelen op rustige momenten, dankzij een app die zorgt voor betere shoppersspreiding in winkels bij u in de buurt. Gezond, veiliger, beter voor je privacy en gratis.

Goedemorgen. Pasen is weer passé, dus er moet nieuw volkoren bruin in de broodtrommel en de koelkast kan weer gevuld worden met voorverpakte vleeswaren, gezinspakken melk en een potje aardbeienjam. Daar moet je boodschappen voor doen, en dat doe je momenteel het liefst op een zo rustig mogelijk moment. Hugo de Jonge, die het zelf ook allemaal niet meer weet, vroeg het publiek om hulp bij het bedenken van apps om zieke mensen te traceren. Techneuten rond GeenStijl waren al eerder bezig en draaien het principe liever om: zij bouwden een website die helpt bij het spreiden van drukte in winkels. Gebruik GeenRij.nu om een willekeurig winkelmoment te kiezen. Hoe meer mensen dit doen, des te rustiger houden we het in de winkel houden, en des te kleiner de kans om met corona in contact te komen. #AlleenSamen, u weet wel.

De gedachte achter GeenRij.nu is dat je (besmette) mensen niet met apps hoeft te volgen of traceren om de besmettingsgraad (de zogenaamde R0) omlaag te krijgen: slimmere spreiding over vitale (winkel-)locaties kan daar ook al bij helpen. Dat is niet alleen nuttig en veilig, maar ook veel minder privacygevoelig (en ja, dat is belangrijk). Door GeenRij.nu te gebruiken helpt u mee de drukte bij de supermarkt goed te verdelen over de dag.

Hoe werkt GeenRij?

GeenRij gebruikt een wiskundige formule, een 'consistent hash', om uw beste winkeltijd te berekenen. Op basis van uw ingevulde gegevens wordt per dag automatisch een willekeurig moment gekozen. De formule zorgt voor een gelijkmatige spreiding over de dag. Het mooiste is: de app slaat geen gegevens op (lees de privacyverklaring voor meer informatie) en de app is open soource, zowel de site als de server side. Je kan GeenRij.nu ook embedden op je eigen site. Apps voor iOS en Android komen er ook nog aan. Shop ze!