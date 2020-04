Heleen Mees (econoom met een Cum Laude diploma van de Rikers Island School of Email Stalking) schrijft in de krant voor veelvliegend Nederland dat U, JIJ, WIJ straks niet meer mogen vliegen, als dat virusdingetje voorbij is. Wat Rutte ook zegt, DOE HET NIET. Want "de economie werkt voor ons, en niet andersom". Geen idee wat dat betekent, wij zijn geen sociale wetenschappers, maar het lijkt te vertalen naar "Alleen vrouwtjesprovincialen die hun naam van Nijkamp naar Mees hebben veranderd, hebben het recht om in stewardessenpakjes van een soon to be bailed out airline heen en weer te blijven vliegen tussen haar stalkpraktijken in New York City en de bagagebanden van Schilphol, waar 1,6 miljoen mensen haar koffers moeten dragen'. Tot zover de Huishoudelijke Coronamores van Heleen Mees. Doe er uw vliegvoordeel mee.

Never Forget: de economie is er voor háár

Wat vliegt de tijd...

Dutch economist Heleen Mees (R) appears with her lawyer Ira D. London (L) in court for a hearing in New York, New York, USA, 09 January 2014. Mees has been accused of stalking and harassing Citigroup executive Willem Buiter, though her attorneys are arguing that her communication with Buiter was just an ordinary part of their relationship. Her request for dismissal was denied by a Judge and her case will proceed to Trial EPA/JEFFERSON SIEGEL / POOL