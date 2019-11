Vijf woorden die PRECIES blootleggen hoe een mens is, leeft, denkt, ademt, handelt, praat, stalkt. "Ik vraag jullie cfo wel." De naargeestige en door balzak geobsedeerde psychopatrix Heleen Mees (74) krijgt haar zin niet en dan verandert ze in een grote enge nare harige draak, hoe ze ook in een draak veranderde toen ze de balletjes van Willem Buiter niet meer mocht likken. "Ik vraag jullie cfo wel." Volkskrant-columniste Heleen Mees kan ook gewoon even in de carnavalswinkel kijken en het doen met een namaakexemplaar, maar Heleen Mees wil haar zin krijgen. Ook al moet ze er duizenden mailtjes en tekstberichten voor sturen. Je leest het af in de manier waarop ze die arme medewerkers van de webcare afserveert. "Ik vraag jullie cfo wel", want Heleen Mees is net een tikkeltje boven het normale volk verheven. Minachting, dédain, megalomanie. Maar! Het is allemaal schijn. Want diep van binnen is Heleen Mees een eenzame, verdrietige en onzekere vrouw, die niets liever zou willen dan een leven leiden zoals andere vrouwen die Heleen Nijkamp heten. Gewoon, 's avonds op de bank de ballen likken van een man die een keertje zijn arm om je schouder slaat en zegt dat je geweldig bent. Misschien heeft Heleen Mees zelfs een hart, weten wij veel.

UPDATE: La Mees heeft tweets verwijderd

PS Nazorg voor iedereen die nu het beeld van Heleen Mees in een kittig stewardessenpakje op z'n netvlies heeft: HIER! (nsfw)