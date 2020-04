We zaten eens na te denken over de oplossing van de coronacrisis. Je kent het wel, koffietje erbij, en dan gewoon even bomen over de manier waarop we dit varkentje effe wassen. Maar ondanks alle miljarden die de Bill Gatesjes van deze wereld ter beschikking stellen, ondanks alle knappe koppen die in werkgroepen aanvalsplannen en exitstrategieën aan het uitdokteren zijn, alle laboratoria die een ratrace richting het vaccin houden, de ongelooflijke hoeveelheden rekenkracht die we hebben en in kunnen zetten, de ongelooflijke aantallen mankracht die we kunnen benutten en natuurlijk ook ondanks 100 BN'ers onder wie Ellie Lust die dapper en met gevaar voor eigen leven een liedje zingen tegen corona - ondanks dat alles zijn we kennelijk tegen de grenzen van het vermogen van de mens gebotst.

Natuurlijk, we verslaan corona wel, ooit, maar dan nog lukt het de mens blijkbaar niet om dit proces dusdanig te versnellen dat we binnen afzienbare tijd duidelijkheid kunnen scheppen over het hoe en wanneer we gewoon weer met z'n allen in het café staan te tanken. Het is rust, we staan 1-0 achter en de coach heeft geen flauw idee. Sterker nog, iedere minuut stellen we weer een andere interimcoach aan, Ab Osterhaus ofzo, en daar wordt het alleen maar onduidelijker van.

Bedenk dan eens dat we mensen naar de maan hebben geschoten, in krankzinnig complexe machines. We stampen gebouwen van een kilometer hoog uit de grond. We hebben bewijzen geleverd voor stellingen van Fermat, er worden beesten gekloond, John Lowe gooide de eerste negendarter op televisie, we hebben de Hoover Dam gebouwd, we voeren ontzettend gecompliceerde operaties uit, we vogelen het heelal uit, het lukt sommige mensen een maand alcoholvrij te blijven, Frank de Boer legde de bal over zestig meter precies op de voet van Dennis Bergkamp, we hebben een marathon binnen 2 uur gelopen, we stonden op de Mount Everest, that bitch Carole Baskin liet haar man verdwijnen óf de man van Carole Baskin zit samen met Kurt Cobain en Elvis Presley op een eiland aan de wodka.

Maar dat virus, dat blijft ons vooralsnog voor. Fascinerend, nietwaar? Dat gezegd hebbende, wat is in uw ogen the greatest achievement of mankind?