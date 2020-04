Je kan veel zeggen over Hans Janmaat en zijn CentrumPartij of CentrumDemocraten. De vraag is even of de aanslag op hun vergadering, waarbij het pand in de brand werd gezet en een secretaresse haar been brak toen zij vanaf de eerste etage naar beneden is gesprongen om aan de vlammenzee te ontkomen. Het hotel brandde tot de grond toe af, het been van Wil Schuurman werd geamputeerd. nl.wikipedia.org/wiki/Aanslag_op_Cent...

De Tweede Kamer sprak haar afschuw openlijk uit, maar gaf Wil Schuurman, toen zij tot Kamerlid werd gekozen een zolderkamer in het gebouw, die niet per lift bereikbaar was. Ze moest al die jaren naar haar kantoor getild worden.