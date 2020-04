Op GSHQ hebben we zo'n roze grafkist staan, die momenteel dienst doet als bieropslagplaats, vlaggenverzamelpunt, banierenkelder, stekkerdozendoos, stickerbewaarplek en allround verzamelbak van allerhande rommel die we niet nodig hebben maar ook niet weg willen gooien. En ach, als Tom weer eens een slaapplek zoekt gooien we er een matrasje in en dan heeft hij ook weer een nacht onderdak. Nu blijkt dat ding gewoon GELD waard. Want in navolging van de pakken pasta, dozen rijst, potten pindakaas en van die blikken doperwten met wortelen die je toch nooit vreet (maar nu mooi wel in de voorraadkast hebt staan, zijn immers goed tot 2023) worden nu ook de grafkisten gehamsterd. In het kader van 'je weet maar nooit'. Nou lui, we gaan er heus niet allemaal aan en voor wie er wel aan gaat zijn er vast nog wel vier planken te vinden. Dus kap effe met het hamsteren van grafkisten, want er zijn zat mensen die zo'n ding écht nodig hebben. En voor wie de nood aan de man is, dan wel voor degene die echt stijlloos onder de zoden wil, hebben wij ook nog wel een oplossing.