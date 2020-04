Overigens, over religie en Corona.

In Zuid Korea was een superbesmetter. Die mevrouw was met Coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis maar ging liever bidden in de kerk waardoor er uiteindelijk 13000 mensen via via besmet zijn geraakt. Onder andere alle bewoners van een gekkenhuis zijn gestorven dankzij haar.

Google maar een s op "patiënt 31, Zuid Korea"