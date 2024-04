Interview met Jehova Watcher Ruben Looij (Tevens StamCafé)

door Arthur van Amerongen

Mijn vader was ingenieur, afgestudeerd in Wageningen en een soort amateurtheoloog en bijbelvorser. Hij had hele boekenkasten vol met concordanties en alle mogelijke bijbelinterpretaties. Zijn lievelingscommentaar was dat van de Joodse geleerde Rashi op de Pentateuch. Als op zondagmorgen de Jehova’s Getuigen (vanaf nu aangeduid als JG’s) aanbelden, liet hij ze altijd binnen en waste hij ze vervolgens, met een sigaar in de mond, volledig de oren. Voor hem was het een sport. In Bennekom zat de Koninkrijkszaal en als pa in een goed humeur was, zette hij zijn fiets bij de ingang en wandelde hij naar binnen om te debatteren. Zodoende schiet ik altijd in de lach als ik ze in mijn Olhão zie staan met hun standjes met de Wachttoren. Vrouwen in lange rokken, mannen in slonzige kostuums en bij voorkeur vergezeld door kindjes. Soms staan er wel zes van die sneue groepjes langs de hoofdstraat van de stad. Ik krijg altijd een meewarig gevoel als ik die kneuzen zie staan, maar de schijn bedriegt, want zo’n fijne club is het niet. Ruben Looij zit in de stichting Stichting Against Watchtower Shunning, samen met onder andere Henry Dahlem, die vaak in de media opduikt, bijvoorbeeld in de documentaire Van God Los, op Videoland.

Ook RTL-presentator Dennis Weening is ex-JG en laat zich regelmatig interviewen. Het Algemeen Dagblad: Toen Weening ouder werd zette hij zich steeds meer af tegen de Jehova's getuigen totdat hij er op zijn 23ste uit werd gezet. ,,Ze wilden dat ik stopte met mijn werk voor TV West. En ik mocht niet scheiden van mijn ex-vrouw, met wie ik als jonge twintiger trouwde. Toen ik dat toch deed, werd ik uitgesloten.'' De vijf jaar die volgden, vielen Weening zwaar. Zijn levensdoelen vielen weg en hij had geen contact meer met de vrienden die hij had opgedaan in het Jehova's circuit. ,,Het was een moeilijke, destructieve periode. Want 'who the fuck cares', ik was 23 en al mijn handvatten waren weg. Ik was vier jaar lang vrijgezel en elk weekeinde van donderdag tot zondag op stap. Ik heb veel gebruikt, er was geen afspraak met mij te maken. Veel van die tijd ben ik kwijt, er zijn echt gaten." Ook Kim Holland, bekend van het GeenStijl Groot Nationaal Dictee, is een ex-JG. Kim tegen Vice: Ik was gelijk heel fanatiek, en vanaf mijn twaalfde was ik druk bezig met het verspreiden van het geloof. Elke week ging ik naar vergaderingen en congressen waar ons werd geleerd hoe we het beste langs deuren konden gaan, hoe we mensen moesten aanspreken, en hoe we het geloof het beste konden overbrengen. Ondertussen gaf ik les aan mijn klasgenoten op de middelbare school over hoe heidens masturberen wel niet was. En hier ziet u Kim in actie bij Esther van Fenema:

Radio 538-dj Igmar Felicia is een ex-JG. Felicia in een interview: “Je moet weten: in ons gezin leidden we een dubbelleven. In De Zaal (de kerk waar Jehova’s Getuigen elkaar treffen, red.) gedroegen we ons netjes. Thuis was het heel anders. Mijn vader gebruikte veel verbaal en non-verbaal geweld. Er hing altijd een soort ijzige spanning. Het kon elk moment misgaan. Dan viel hij weer dronken op de grond en liet hij alles lopen. Hij kleineerde mijn moeder, riep dat het eten smerig was, werd om onverklaarbare redenen boos op mij. Dan dreigde hij bijvoorbeeld mijn bril te breken. ‘Je hebt de stem van een homo’, riep hij vaak. In zijn ogen is homoseksueel zijn het ergste wat er is. Aan voetbal had hij een hekel. Hij griste ooit een sporttijdschrift uit mijn handen en knipte het voor mijn ogen in stukken.” Andere bekende JG’s zijn natuurlijk Prince, Michael Jackson en de zusjes Williams. Make your pick: Jehova-watcher Ruben Looij is betrokken bij de stichting die gaat demonstreren bij de Arena in Amsterdam, waar op 19, 20 en 21 april een enorm Jehovah-congres plaatsvindt. De stichting: “Op deze 20ste april komen wij, een internationale gemeenschap van bezorgde burgers, samen in Amsterdam om een stille protesttocht te houden tegen een praktijk die te lang onopgemerkt is gebleven en diep ingrijpt in de levens van velen: de shunning, of sociaal doodverklaring, zoals opgelegd door de organisatie van Jehovah's Getuigen. Wij verzamelen ons in de schaduw van de Johan Cruyff Arena, niet als tegenstanders van individuele gelovigen, maar als stemmen van bezorgdheid tegen een institutie die de fundamentele rechten van mensen en kinderen ondermijnt door de praktijk van opgelegde shunning. Deze actie is een pleidooi voor verandering, voor begrip, en voor de rechten van degenen die lijden onder deze praktijken. Startlocatie van de Stille Tocht: Station Duivendrecht. Adres: Stationsplein 1, 1115 BZ Duivendrecht. Paria’s Looij: “Als kind van JG’s groei je geïsoleerd op, want je mag niet meedoen met verjaardagen, de kerst, Sinterklaas, het paasfeest, carnaval enzovoort. Sowieso wordt omgang met “wereldse” vriendjes geminimaliseerd. Waarom zou je vriendschap met de wereld hebben? Bovendien worden je vriendjes toch vernietigd tijdens armageddon, dat elk moment kan beginnen. Dus je bent een rare snijboon. En dan sta je ook nog eens een keer op zondagmorgen ineens voor de deur bij je klasgenoot. Je bent een totale paria. Je hele jeugd wordt geconsumeerd door dat geloof. Je moet naar vergaderingen toe, naar congressen, kringvergaderingen. Je moet langs de deuren. De hele week wordt helemaal volgepland. Dus je hebt geen tijd voor school. School is minder belangrijk, want op school kan je te slim worden. Als Pietje als advies gymnasium krijgt, zeggen de ouders: “HAVO vinden wij ook goed hoor.” Nieuwe JG's worden dan ook meestal gerekruteerd onder onrendabelen. Hoogopgeleide mensen worden geen JG, die hebben geleerd kritisch te denken. JG’s mogen trouwens niet roken, maar wel drinken en berg je maar als er dertig JG families tegelijk naast je komen te staan op een camping. Je kan nog beter een rondtrekkend zigeunerorkest naast je tent hebben. In Nederland zijn er ongeveer 28.000 tot 29.000 Jehovah's getuigen. Dat waren er tot 1975 meer. Na een grote leegloop (men had verwacht dat Armageddon dat jaar zou uitbreken, maar helaas!) is het aantal op het huidige niveau blijven steken. McJehovah De JG’s bezitten tussen de 150 en 200 koninkrijkszalen. De groepen die daar vergaderen hebben allemaal een eigen stichting met een eigen ANBI Status. Het hoofdkantoor in de VS stuurt de laatste jaren aan op samenvoeging van gemeenten, waardoor er koninkrijkszalen leeg komen te staan. Deze zalen zijn niet lang geleden door de lokale gemeenten overgedragen aan het Wachttoren, Bijbel en Traktaat Genootschap, het overkoepelende bestuurlijke vehikel van de JG’s. Het geld wordt vervolgens naar Amerika gestuurd. Geld dat bij elkaar gesprokkeld wordt door hardwerkende Nederlandse gelovigen die hun tijd en laatste cent in hun “eigen” koninkrijkszaal hadden gestoken. Looij: Het is een corporatie die in theorie samenwerkt met een religieuze organisatie. Officieel is er een strikte scheiding tussen het religieuze component en de financiële component van de JG’s maar in de praktijk heeft het Besturend Lichaam de volledige autoriteit over alles. JG’s geloven dat het Besturend Lichaam "de getrouwe en beleidvolle slaaf" is (de term komt uit Mattheüs 24:45) die door God geleid wordt. Je kan de JG’s vergelijken met McDonald's. Die zijn niet stinkend rijk geworden van de hamburgers, maar vooral door vastgoed. McDonald's kocht in de jaren zestig een heel goedkoop stukje grond op een braakliggend industrieterrein en dat werd in 1990 een A-locatie. De Duitse publieke omroep heeft een prima documentaire van een half uur gemaakt over de geldstromen van de JG’s . De Duitse documentairemakers schatten dat de JG’s wereldwijd 50 miljard dollar bezitten, in vastgoedportfolio's, aandelen en wat dies meer zij. Dat is heel veel voor een corporatie met maar 8 miljoen aanhangers, overwegend bestaande uit arme sloebers. Officieel is er een strikte scheiding tussen het religieuze component en de financiële component van de JW’s, maar in de praktijk hebben dezelfde mannen volledige autoriteit over alles. De geestelijke leiding, de governing body, bestaat uit negen man waarvan er eentje, Stephen Lett, binnenkort naar de Arena in Amsterdam komt. Er lopen wereldwijd tal van rechtszaken tegen de JG’s, vooral over seksueel misbruik en uitsluiting, waarbij de geestelijke leiding werd opgeroepen. Die zeggen dan steeds: “Sorry hoor, maar daar gaan wij niet over.” De governing body kiest zichzelf. Ze hebben er pas één van de negen eruit gesmeten. Dat is heel zeldzaam. Het belangrijkste gerucht is dat Tony Morris zich niet kon vinden met de nieuwe lijn die is uitgezet. De JG’s kwamen plots met allerlei versoepelingen. Vrouwen mogen ineens een broek dragen, als ze naar de kerk gaan of langs de deuren gaan leuren. Mannen mogen nu hun baard laten staan. Als je in mijn tijd je baard liet staan, dan was was je geen geestelijk rijpe broeder. Een baard werd als minderwaardig beschouwd, terwijl Russell er een van profetische omvang had. Dan mocht je tijdens een bijeenkomst niet bij de microfoon komen, voor een vraag en antwoord-sessie over artikelen in de Wachttoren.

Het Doomsday Scenario. De oorsprong van de JG’s ligt bij Charles T. Russell. Hij had net als zijn vader een boekdrukkerij, in het midden van de 19e eeuw. Russell raakte onder de invloed van de razend populaire William Miller, die vond dat de Bijbel helemaal opnieuw geïnterpreteerd moest worden, à la Luther en Calvijn. Uit dat gedachtegoed zijn heel veel stromingen ontstaan, zoals de Zevende Dag Adventisten, de Pinkstergemeente en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als de Mormonen. Amerika lag in die tijd totaal in puin lag door armoede, epidemieën en last but not least, door de burgeroorlog. Er kwamen massa's ongeletterde Europese boeren nietsvermoedend naar Amerika omdat ze een stukje grond was toegezegd. Die kwamen in de grootst mogelijke ellende terecht en dachten dat ze in de eindtijd leefden. Het Doomsday Scenario. Er waren talloze voorspellingen over de eindtijd. Armageddon! Niet verwonderlijk dus dat al die sektes zo populair werden. Joseph Franklin Rutherford, de opvolger van Russell, wilde zoete broodjes bakken met Hitler. Veel gemeenten in de zuidelijke staten waren lange tijd gesegregeerd. Sinds de jaren 50, 60 zijn de JG’s echt uber multiculti, natuurlijk vooral omdat er veel potentieel zit bij al die Latino's en zwarten. In Nederland valt niet meer zoveel te halen, maar in Afrika en Zuid-Amerika daarentegen wel. De nieuwe JG’s krijgen ineens vrienden en een sociaal netwerk. Ze leren je lezen. Je loopt rond in een “sjiek” kostuum en leert in het openbaar spreken. Ik stond op mijn zevende al op een podium om een toespraakje van vijf minuten te houden over een bijbel. Het voordeel van JG-zijn is dat wij overal vrienden hadden als wij op vakantie gingen naar Duitsland, Italië of Spanje. Dan kwamen we in een warm bad terecht.”