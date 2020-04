:

"Er is niets mis met RIVM"

Lachwekkend domme opmerking. Zeker als je het nieuws van de afgelopen dagen heb gevolgd. Er is van alles mis met RIVM, met de WHO en daarmee met de informatie die we krijgen. Laat ik het maar zeggen dan als eerste:

Dat virus komt NIET van een "natte markt" of van een gekookte vleermuis. Het komt uit een 'biosafety level 4' laboratorium vlakbij Wuhan. Het is gewoon TE toevallig allemaal en we worden voorgelogen.