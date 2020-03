Als je het aantal Covid-19 doden deelt door het totale aantal inwoners en stadstaatjes overslaat krijg je: www.worldometers.info/coronavirus/#co...

1) Italië 192 slachtoffers / miljoen

2) Spanje 175 slachtoffers / miljoen

3) België 61 slachtoffers / miljoen

3) Nederland 61 slachtoffers / miljoen

We doen het in verhouding met de wereld niet echt fantastisch. Nog meer als je beseft dat Italië haar eerste besmetting 29 januari had, Spanje 30 januari, België 3 februari en wij pas 26 februari. We liepen vier weken achter, maar hebben de top 3 toch gehaald.

Of de getallen kloppen durft niemand meer te zeggen. Ja, onder duiding zegt het RIVM al weken dat het nog veel erger had kunnen zijn, dat klopt. 175 doden op een dag is voor Nederland een nieuw record. www.worldometers.info/coronavirus/cou... 29 maart kende 132. We zitten nog steeds op een exponentieel groeipad. Tot zo ver de cijfers kloppen, want hoeveel mensen stierven inmiddels aan Covid-19 zonder ooit getest of geholpen te zijn. www.telegraaf.nl/nieuws/110523831/hui...

De IC ligt vol met 1123 patiënten. www.stichting-nice.nl/ Er liggen ook al Nederlanders in Duitsland, maar de echte vraag is, hoeveel mensen liggen er niet op de IC die dergelijke hulp wel nodig hebben. De groep 80+ is zwaar ondervertegenwoordigd, mensen met hartklachten durven zich niet meer te melden en ga zo verder.

Italië was lang voor deze coronacrisis financieel al doodziek. Nu willen ze geld om een zwart gat in hun bankwezen te dichten, die niets met het virus te maken heeft. Never waste a good crisis is een politiek gegeven. Maar laten we ook eerlijk blijven, over vier weken hebben we zelf alle hulp nodig. Ik vind het walgelijk dat er in EU gepraat wordt over banken, terwijl men moet praten over fabricage van beademingsapparatuur, mondkapjes en coronatesten.

In de VS gaan GM, GE en Ford meer dan 100.000 beademingsapparaten maken in 100 dagen. Een mooi gebaar, maar met een slecht begrip van de tijdgeest en exponentiele functies. Meer dan de helft zal te laat in het ziekenhuis aankomen, zeker aangezien de VS niet de juiste preventieve maatregelen neemt.

Ik hoop op een snel vaccin want dit virus zal pas echt om zich heen slaan in (overbevolkte) ontwikkelingslanden. India ziet nu een volksverhuizing van werkloze stedelingen naar het platteland, het zal tot in de haarvaten van hun samenleving 1,3 miljard mensen besmetten. Lang nadat we hier de piek verwerkt hebben, zullen we introductie na introductie vanuit het buitenland krijgen.

Met een piek eind mei, gaan we pas in juli of augustus genoeg IC ruimte hebben. Er gaat voorlopig niets open. Dit is een probleem in maanden, niet in weken.