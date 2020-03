Gelukkig zeg. De Aznavour van de Lage Landen is weer thuis. Totale kampioen René Karst kreeg het aan de stok met het Chinese virus (of, hoe René het zelf noemt: "Een serieus virus") en uiteraard was het voor jonge god René een kwestie van komen, zien en overwinnen. "Je hebt het gevoel dat je lichaam een marathon aan het lopen is zonder dat je er voor hebt getraind!", schrijft René en hij kan het weten, want hij lijkt ons nou echt iemand die niet heeft getraind voor een marathon. We hebben nu al zin om over 100 jaar te dik in de kist te liggen omdat we de toekomstige feestjes niet hebben gemist. Vanavond nemen we allemaal een atje, voor de sfeer, maar toch ook zeker op de gezondheid van René Karst.