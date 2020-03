Mensen in het gezicht hoesten, een verdrietige trend in Nederland. Als je uit het niets een agent het licht uit de ogen slaat zit je maanden in de wachtkamer en kom je gewoon weer een keer vrij, maar nu het hele land bij het minste of geringste z'n broek volpoept met corona-angst kan er ineens wél supersnel worden opgetreden tegen kleautzakjes, in casu hoestmijnheren. Er staan er vier voor het hekje en zij horen vandaag allemaal hoe lang ze hun hersenloze bacillen mogen verspreiden tussen een stel muren. U leest het live in de tijdlijn bij Tante Sas en u ziet het hieronder in de updates. En nu gauw oprotten, coronahoesters!



UPDATE Schelm 1. Matthieu de G. bedreigde agenten en riep: "Ik maak jullie allemaal ziek, ik heb corona." Matthieu de G.: "Ik ben geen Turk, zo praat ik niet." De rechtbank veroordeelt Matthieu de G. tot een gevangenisstraf van 10 dagen. En tot het betalen van een schadevergoeding van 100 euro per persoon aan de agenten.

UPDATE Schelm 2. Faris A. (41) uit Vlaardingen bespuugde twee agenten en riep: "Ik neuk jullie kankermoeder met corona." Zaak wordt aangehouden, want er ontbreken stukken. Omdat coronakuchen niet grappig is blijft Faris wel gewoon achter de tralies.



UPDATE Schelm 3. Rechtbank is weer eens keihard aan het falen. Beeldverbinding kan niet tot stand worden gebracht en dus moet ook de zaak van André K. (46) worden uitgesteld. Volgens advocate spuugde haar cliënt in ieder geval 'niet bewust' naar de politie. Rechter denkt daar anders over, André blijft nog effe een weekje in de cel tot de behandeling van de zaak.



UPDATE Schelm 4. De Roemeen Ciprian V. (30) zit klaar, maar zijn advocaat is 'm gepeerd. HAHAHAHA. Advocaat blijkt gewoon in te wachtkamer te zitten tot ze 'm komen ophalen. "You want corona? I can give you. I have it", zo luidde het dreigement van Ciprian aan het adres van twee mensen.