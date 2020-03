Het is natuurlijk ook belachelijk dat ze hun huisje niet in mogen, is gewoon eigendom. Mijn ouders hebben ook een tweede huis in een klein gehucht in Zuid-Limburg, en ik ben blij dat ik en mijn vriendin af en toe ons huis in de Randstad uitkunnen om daar even te 'luchten'. Op groot eigen terrein, boodschappen vanuit huis mee. En met niemand in contact. Dus wat is in godesnaam het probleem? Bemoeizuchtig gedrag.