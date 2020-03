Dus u dacht - al kokhalzend - dat de emotionele dildo van de 100 BN'ers met hun coronacracklied de enige is die u achterin uw keel geschoven krijgt, think again, want er komt gewoon nog een tweede emostaaf bij. Iedereen heeft wel z'n mond vol van die schaamteloze lulhoofden van RUMAG (bedankt hoor, Lubach) maar er is weer ergens een slaatje uit te slaan en daar komen ineens weer de hyena's van 3FM tevoorschijn uit het olifantenkerkhof. Omdat er een paar inspirerende teksten rondgingen op sociale media wordt het stoffelijk overschot Serious Request tot leven gedefibrilleerd. Het is heel makkelijk om op je morele hoogpaard de goede kant van de geschiedenis in te galopperen en iedereen die daar kritiek op heeft met je lans omver te beuken, maar we laten wij dan maar in het pad van die lans gaan staan.

Want neem maar van ons aan: die van 3FM doen een Serious Request in april alleen maar voor 3FM zélf. 3FM is al tijden bezig aan rechte lijn richting de hel, wordt kunstmatig in leven gehouden en nu wordt Serious Request ingezet als een soort levensreddende behandeling bij een dokter in het buitenland. Serious Request, het enige succesverhaal ooit in de historie van de zender, tot het land kotsbeu kreeg van dat inhoudsloze gewauwel over die sapjes en die hebberige bek van zo'n Giel Beelen of die langharige tekkel achter dat raam. Mensen die een tientje in een brievenbus douwden en dan teleurgesteld toegesnauwd kregen of ze niet wat meer weg te geven hadden voor '3FM Serious Request'. "Een plaatje aanvragen? Nee hoor, dan moet je echt meer geld geven." En wie een voorzichtig balletje opgooide over het salaris van zo'n dj kreeg fluks de middelvinger.

Enfin, nu kunnen de dertien mensen die 3FM nog onder de sneltoets hebben hangen plaatjes aanvragen die waarschijnlijk toch niet worden gedraaid op een B-zender waar álle goede dj's zijn vertrokken en alleen nog maar mensen zitten die de andere zenders niet willen hebben, omlijst met reclames, wel heel erg handig voor 3FM. "Deze bizarre tijd vraagt om een bijzondere actie", aldus zenderbaas Sharid Alles, die volledig op het 'verbindende' orgel gaat, maar in 2018 verbond meneer zijn lot nog een marktaandeel van een lachwekkende 2,5 procent. Nou gefeliciteerd Sharid, je hebt je kostje gekocht over de rug van corona.

Optie 2. Hier doneren (niet via 3FM) en gewoon Spotify luisteren.