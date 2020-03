Nou. We zitten weer braaf te F5'en hoor. We zitten toch allemaal braaf/slaafs thuis, onderzocht Peil.nl: Nederland is in vrijwillige lockdown. "De huidige maatrgelen in Nederland hebben als effect, dat het gedrag van de mensen vrijwel lijkt op de situatie, die er zou zijn als er een harde lockdown was geweest. Alle scores van de maatregelen, die men zelf heeft genomen, zijn inmiddels tot ruim boven de 90% zoals de onderstaande tabel laat zien." Gelukkig voor de socialmedia-shamers "slechts" 90%, zodat er altijd nog wat te shamen valt. (En waarom trouwens geen zetelpeilingen, Oom Maurice? Als de RIVM mag nattevingeren, waarom doe jij het dan niet meer?)

Graag maken we hier tijdens het wachten op de RIVM-cijfers ook even van de gelegenheid gebruik om te verwijzen naar een Belgisch artikel, waarin de emotie achter de cijfers haarfijn (en voor sommigen wellicht pijnlijk confronterend, dus hou je angstremmers, alcohol of emotional support animal bij de hand) wordt geduid:

"Dit is mijn stelling: deze crisis is in de eerste plaats een psychologische crisis, een massieve doorbraak van angst in de maatschappij. Angst wordt slechts in heel beperkte mate veroorzaakt door reële problemen, maar ze rechtvaardigt zichzelf door reële problemen te creëren."

RIVM-Cijfers | 29-03-2020 | 14.00 uur

Overzicht aantallen

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 10.866 (+1.104)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.483 (+529)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 771 (+132)



Duiding

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken.

Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus

Het RIVM krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportages. Er komen elke dag ongeveer 100 nieuwe patiënten op de intensive care (IC intensive care ) bij. Doordat patiënten enige tijd op de IC verblijven, stijgt het totaal aantal patiënten dat op de IC ligt in Nederland op dit moment met ongeveer 80 per dag.

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal sterfgevallen dat gemeld wordt betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.