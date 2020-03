Er is weer eens heel veel de schuld van Donald Trump hoor, op de nieuwe van Kensington-kloon Pearl Jam, zeven jaar na het niemendalletje Lightning Bolt uit 2013. "The lengths we had to go to then, to find a place Trump hadn't fucked up yet." En: "Then there's Sitting Bullshit as our sitting president. Talking to his mirror, what's he say? What's it say back? A tragedy of errors, who'll be last to have a laugh?" Precies het gelul dat Neil Young al jaren zo gruwelijk onhebbelijk maakt. Enfin, we wisten het ook wel, want in 2003 kwamen Eddie Vedder en zijn makkers met het gezellige Bushleaguer, een protestlied tegen George W. Bush, de allerbeste Amerikaanse president sinds George Washington. 'Gigaton' is verder best een lekker plaatje, met rammers als Superblood Wolfmoon en Never Destination. Derhalve hoeft Kurt Cobain zich niet meer om te draaien in zijn graf, dat deed hij al na het uitbrengen van de eerste single Dance of the Clairvoyants, want dan ligt hij weer recht. Voorts gaat volgens Eddie (net worth 100.000.000 $) het klimaat naar de kloten en er zal vast ook nog wel het een en ander aan te merken zijn op het kapitalisme, maar misschien ook wel niet, want voor dat gewauwel zijn we Oost-Indisch doof. De dubbelaar (vinyl, natuurlijk) ligt voor een uitermate schappelijke 42,99 (DAT IS HONDERD GULDEN) in de rekken bij B-b-b-b-b-ol.com.

Eindoordeel in aubergines: 🍆🍆🍆🍆 (vier aubergines)