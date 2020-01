With cover art from Sea Legacy and National Geographic photographer Paul Nicklen, the album will likely feature climate... change and environmental devastation as central themes, especially considering that its title—Gigaton—is a reference to the unit of measure used to document the melting of the polar ice caps.

Gitarist Mike McCready: "It was emotionally dark and confusing at times, but also an exciting and experimental road map to musical redemption. Collaborating with my bandmates on Gigaton ultimately gave me greater love, awareness and knowledge of the need for human connection in these times."

Beetje achtergrondinfo: Dance of the Clairvoyants is het eerste geluid en de wereldwijde primeur van het nieuwe album van de mid-vijftigers van Pearl Jam, een OK Boomer-band met een bij de fans mythische en goddelijke status, zeg maar Beliebers avant la lettre. De plaat Gigaton komt in maart tot ons en het is het eerste album sinds Lightning Bolt uit 2013, vandaar breekt het internet en is Pearl Jam overal trending topic. Met de nieuwe single gaat Pearl Jam helemaal David Bowie / Talking Heads / Depeche Mode / Radiohead meets Trent Reznor van Nine Inch Nails, en dat dan verpakt in een sojaboon, opgegeten en uitgepoept door Greta Thunberg, geserveerd op een biologisch afbreekbaar bordje van suikerriet. Eet smakelijk.

Dance of the Clairvoyants Ik vind dit Pearl Jam-nummer Sexy

Stom



Poll is Verlopen.

Dance of the Clairvoyants Ik vind dit Pearl Jam-nummer

Toen Pearl Jam nog cool was