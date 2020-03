Ingewijden, u kent ze wel. Ze zitten overal. En ze melden dingen. Nu melden 'ingewijden' weer dat het fout gaat in de Nederlandse norren. Dat heeft alles te maken met corona: ten eerste geven boeven coronaklachten niet door, omdat ze dan geïsoleerd worden en dat is in de gevangenis (in tegenstelling tot bij u in de vinexwijk, waar u gewoon breedband internet, Pathé Thuis, PlayStation, bier & fauteuil hebt) nogal een dingetje. Ten tweede is het bewaren van anderhalve meter afstand vrij ingewikkeld. Ten derde zitten boeven soms met z'n tweeën in de cel en bij coronaklachten zijn ze dus allebei de sjaak. En dan komt-ie: "'Door dit soort maatregelen voelen gedetineerden zich gestraft en melden ze gezondheidsklachten niet meer bij de gevangenisleiding', stelt een bron." Haha ja die is goed. Gevangenen voelen zich 'gestraft'. Als je niet die overval had gepleegd, had je gewoon lekker thuis op de bank gezeten en had je zelf je eigen keuzes mogen maken, pik. En dan is mevrouw Bénédicte Ficq (bekend van het verdedigen van nietsontziende mocromolenaars) 'geschokt'. Nou mevrouw Ficq, we zitten hier echt niet om criminelen te ontmenselijken want ook vlees en bloed maar kom op hee. Het is een gevangenis hè, een plek waar boeven en moordenaars uit de maatschappij worden gehouden omdat ze staatsgevaarlijk zijn, niet de bridgeclub van je oepoe waar tachtig bejaarden op omvallen staan. Effe kudt voor iedereen, ook voor de arme mijnheren die oude omaatjes uit het leven hebben gerukt, maar het is nou eenmaal zo.