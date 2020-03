Ze hebben het geprobeerd. De Premmetjes, de Gordons, de Halinaatjes en heel veel andere mensen die hun bestaansrecht te danken hebben aan Matthijs van Nieuwkerk. Plz Matthijs, ga door want Nederland heeft je nodig. Haha ja, ""Nederland"". Hield Matthijs je boekje omhoog dan was dat wel erg fijn voor de verkoopcijfertjes, zo wist ook Peter R. de Vries. Eerlijk is eerlijk, we keken vaker niet dan wel, naar 928392ste keer het slaapverwekkende gestamel van Eus, naar 'opa vertel nog eens over 1996 en de hoogtijdagen van de sociaaldemocratie' Felix Rottenberg, het geveinsde chagrijn van Jan Mulder, E-e-e-erben als er ergens in Nederland een centimeter ijs in een vergeten regenton was ontdekt en de zoveelste pratende dildo die ook je huis kan stofzuigen van Alexander Klöpping. Maar DWDD gaat stoppen en Matthijs trekt zich terug. Of misschien ook wel af, als we Story moeten geloven. Voor de verandering zullen we nog één keertje kijken, vandaag live op NPO1, de allerlaatste keer, inclusief een liveverslag, zodat we collectief kunnen wenen. Om het afscheid Matthijs, de lekkere vakman. Vanaf maandag gewoon weer in slaap gesukkeld worden door het afgrijselijke programma van Margriet van der Linden.

UPDATE: Daar gaan we! Tafelheer is Marc-Marie. Echt heel cool.

UPDATE: Iemand zingt Aretha Franklin. Dat luisteren ze namelijk al 15 jaar in de studio.

UPDATE: Aan tafel!

UPDATE: Ze hebben ooit Van Kooten en De Bie geïnterviewd. Matthijs was het bijna vergeten. Marc-Marie weet het nog.

UPDATE: Volgende onderwerp. Mies Bouwman! De twee ontmoetten Mies Bouwman, ooit, in een ver verleden. Marc-Marie begon aan een vraag. Matthijs dacht: ik wil dood! IENENENEIIIEIIEEIEIEIEIE, zegt Marc-Marie.

UPDATE: Zowaar een leuk fragment, over de orgasmes van Mies Bouwman, maar Mies was dan ook een totale kampioene.

UPDATE: Matthijs durfde John Cleese en George Clooney niet te interviewen. Daar had hij wel spijt van.

UPDATE: We zien nu dat Matthijs 'you have a nice bolletje' tegen André Agassi zegt. Is wel zo. Agassi, wat een winnaar. Bruggetje? Ja natuurlijk! We schakelen naadloos over naar het haar van Marc-Marie (vanaf nu MM)

UPDATE: Door naar een filmpje van de prachtige JP Balkenende, professioneel skateboarder. Niemand weet wat hij nu doet. Wat een droogkloot was die gozer toch.

UPDATE: Het slechtste interview ooit van Matthijs? Met de Vlaamse ontwerper Walter Van Beirendonck. Volgens Matthijs zelf 'viel het wel mee'. "Je herinnering maakt iets mythisch van iets", giechelt Matthijs tegen de lachende MM.

UPDATE: De grote Cecilia Bartoli mocht ooit een lullig minuutje zingen. Toegegeven, alsof een engeltje in je oor pist. Maar na een minuutje was het weer klaar. Doei Cecilia.

UPDATE: QUEENS OF THE STONE AGE

UPDATE: We zien nu een compilatie aan zangers en zangeressen die 'belangeloos' hebben meegedaan aan DWDD. Haha ja dikke lul 'belangeloos'. $$$

UPDATE: Ilse DeLange, die eigenlijk Annoeska de Lange heet, gaat Turn Turn Turn van The Byrds zingen. Verdomd, zien we daar een traan bij De Mat?

UPDATE: Een saluut aan Mart Smeets, misschien wel de grootste Nederlander ooit. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, Mart.

UPDATE: Compilatie van de doden. Mulisch, Zwagerman, Bril, Eberhard, Cruijff en vele anderen. Rip.

UPDATE: Matthijs is trots op de vijftien jaar. "Ja." Hij heeft het moeilijk, hoor. Snel door naar Henny Vrienten, die een lied zingt.

UPDATE: TOT ZOVER. Nooit meer DWDD. Matthijs sip. Marc-Marie moet sjanken. Het is een televisieprogramma hé Marc, niet je opoe met corona

UPDATE: Bedankt voor alles, Matthijs!

Had u de Story van deze week al besteld?

STERKTE VOOR IEDEREEN