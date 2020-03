Het coronavirus heeft een enorme stiltecoupésticker over Dit Land geplakt, waarop staat dat iedereen die met meer dan drie mensen bij elkaar gesignaleerd wordt, standrechtelijk mag worden geëxecuteerd op het schavot van de publieke opinie, alsook direct bij de politie aangegeven mag worden. En dat doen we echt véél te gretig in dit klikzieke NSB-landje. We worden er de afgelopen dagen in hoog tempo aan herinnerd hoe makkelijk een bepaalde bevolkingsgroep in een bepaalde periode ergens halverwege een vorige eeuw kon worden afgevoerd omdat de ene helft van Nederland actief wegkeek bij de pro-actieve participatie aan de patrouilles van de gevestigde macht.

Echt, we snappen het hoor, we moeten elkaar een beetje wijzen op afstand houden en het verlengen & verbeteren van levens door ff niet met elkaar in contact te zijn. Maar als je eerst leest dat 112-lijnen overbezet zijn omdat Gerda's van achter de geraniums drie mensen op het bankje tegenover het huis gespot hebben en daar onmiddellijk een AT op afgestuurd willen hebben, en dan vandaag leest dat diverse gemeenten een digitale kliklijn-app open stellen voor dergelijke handhaving, en elders de politie de regels zodanig interpreteert dat ze een woning mogen binnen vallen om 2000 euro aan kopgeld boetes te innen als ze door het woonkamerraam vijf pubers een potje FIFA op de Playstation zien spelen terwijl anderzijds Banaal Onwetende Amoebes (BOA's) iets te gretig de vitale sectoren proberen te ondermijnen én we als klap op de vuurpijl ook nog een gretig socialistisch snotneusje van een partij die notoir laakt actieve criminaliteitsbestrijding of illegalenhandhaving in de Kamer aan MinPres horen vragen of ie alsjeblieft brave burgers aan de noodverordening kan onderwerpen, dan denken wij: Hoe zijn we zo'n land vol meldpunten voor vieze, lelijke, betweterige, moraliserende, doodenge deporteurs van redelijkheid geworden?

Een week in quarantaine en we hebben al uit het raam staan klappen tot het sentimentsvaatje leeg is, nu gaan we over op een beangstigend, bekrompen en misplaatst gevoel van burgerhulpsherrifje spelen - in dit tempo kunnen we volgende maand nog beter Westerbork in z'n oude staat terugbrengen dan extra mondkapjes naaien. Knallen we de coronacollaborateurs gewoon op in een werkkamp. Kuchen is verklikt worden, do ist der Bahnhof richting het kucherskamp. Om een dezer dagen ook nogal emotioneel ongeleid & overstuurd politicus in betere tijden te citeren: Doe eens normaal en rustig, man. Het is maar een griepje, zouden we daar bijna aan toe willen voegen.