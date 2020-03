Zoals elke keer is er geen recessie nodig. De vorige keer kwam het doordat banken crimineel waren. En toen moesten wij dat betalen. De recessie kwam omdat iedereen werd aangepraat. Dan geven mensen niets meer uit, bedrijven stoppen zonder noodzaak en dat is de recessie.

Ook nu is er geen recessie nodig. Zodra die ziekte weg is kan iedereen weer in volle productie na een korte opstartfase. De recessie kan wel komen als instellingen als deze gaan beweren dat er een komt en dat dan de bedrijven in spaarmode blijven. Dat is een recessie, dat iedereen zomaar blijft zitten en niet werkt want werken kan niet als je spaart.

Deze sukkels moeten de werkelijkheid weergeven: dat we een flinke dip hebben maar dat gewoon weer op te starten is. Er is door niemand de markt leeggehaald of zaken fout voorgesteld. Het kan gewoon.