Terwijl we allemaal anderhalve meter afstand moeten houden tot elkaar in de supermarkt, gebruikt de Europese Unie deze tijd doodleuk om intiemere toenadering te zoeken tot Alboevië, een quasi-Europees land waar vijftig procent van de economie bestaat uit drugs- en mensenhandel en het verhandelen van gestolen auto's. Zoals Ank Bijleveld en de vvd denken dat ze nog wat extra opgedoken leugens over hun Irakese burgerdoden kunnen begraven in het mediamassagraf van de corona-pandemedia, zo zien de virologe virulente Verhofstadtjes van dit continent hun kans om de groeipotentie voor criminaliteitscijfers in het Europese eenheidsideaal nog een flinke duw in de rug te geven.

Was al de bedoeling, maar ze drukken dat dus door in een periode waarin de Europese Unie als "staatsvorm" haar absolute NUTTELOOSHEID al wekenlang openlijk aantoont door als eerste de deuren te sluiten toen er iemand in het Berlaymont een keer droog kuchte, en als antwoord op alles niet verder komt dan een dertien in dozijn Duitse Gerda een handenwasvideootje te laten volneurieën met een stukje ontbroederend Beethoven. De EU is de corona in onze democratie: als Brussel nieuw beleid ophoest, zijn we allemaal beroerder af, en tot eeuwige quarantaine met elkaar veroordeeld. Maar goed, we zullen eerst de propcast van Gaap & Pieter-Gerrit afwachten voordat we kritisch durven zijn want misschien is het wel ontzettend goed voor ons allemaal dat een land dat van ezelskarren en AK47's aan elkaar hangt onderdeel wordt van onze grote Europese honingpot, mmmh.

