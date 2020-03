Hoe is het in de vredesnaam mogelijk dat de comateuze leiding van dit land , dat in de jaren '80 en daarna de anti-autoriteit predikte en daarvoor berucht was in de wereld , nu denkt dat het als enige op basis van vrijwilligheid ( anderhalve meter etc) de zaak kan regelen . We zijn weer es het lulligste jongetje van de klas onder aanvoering van Pinokkio die kletst dat " onze " aanpak amper afwijkt van die in andere landen . Nu , ik kan een ieder vanuit Spanje melden dat ie weer es grandioos uit z'n nek lult . Als je hier bv met twee op straat loopt krijg je met de Guardia Civil van doen en niet zo zuinig ook Fietsen is zelfs verboden en dit en veel meer nu al 9 dagen.. met verlenging tot half April