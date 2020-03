Vanuit Ottaw…eh.. Den Haag! (wel waar, het is Den Haag, ze schrijven Ottawa, maar je spreekt het uit als Den Haag) Ach, wat hoor ik daar op de ‘live’ achtergrond, Canadese elanden? Wat ruist daar in het Canadese struikgewas? Ontwaar ik daar niet het felle licht van de vroege Canadese middag? Zie ik het verkeer daar niet aan de andere kant rijden? Fijn ook dat de ondertitelaar deze keer zo snel is, dat de tekst al te lezen valt voordat WimDisLex het kan uitspreken. Samenvatting (ja, mede-mensen nu al): ‘Verplegers bedankt, samen, zware tijden, schouders eronder, gezamenlijkheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, toekomst, recht in de ogen, ook deze storm zullen we samen doorkomen.’ En dit in den treure herhaald in alle, alle programma’s op alle, alle zenders. Nou, vanaf nu zal het vast wel beter gaan.