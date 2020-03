Het is weer duidelijk hoe het zit met de hele Europese gedachte. Er wordt niet gekeken naar waar het het meest noodzakelijk is. Overschotten worden bewaard, niet gedeeld met andere landen. Het is in een keer duidelijk geworden waarom het hele idee van een verenigd Europa een illusie is: uiteindelijk is het toch eerst wij, en daarna pas zij.

En dat is ook logisch. Binnen een gezins- of familieverband kijk je ook eerst naar wie iets het hardst nodig heeft, daarna kijk je of je je vrienden en buren kan helpen, en pas daarna overweeg je misschien om eens te bedenken of het wellicht eens geen kwaad zou kunnen om te zien of je ooit op nader te bepalen termijn wellicht in de toekomst mensen uit het naburige dorp kan helpen, maar niet te snel natuurlijk want misschien heeft je eigen kind het morgen wel nodig.

Vertaal dat idee naar de schaal van landen en je ziet het resultaat.