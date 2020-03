:

Dat ben ik helemaal met jou eens, maar dit is niet zomaar een standpunt waar ik het mee eens of oneens ben. Ik ben het op alle punten eens met Wilders, behalve op dit punt, en toch zal ik niet meer op hem stemmen. Het gaat er hierbij niet om dat ik Wilders opeens een racist vind of zo, dat vind ik niet. Ik denk nog steeds hetzelfde over de islam, immigratie, klimaat et cetera. Maar ik wil niemand aan de macht helpen die als optie 1 heeft om ondemocratische en onliberale maatregelen in te voeren. Hij had ervoor moeten vechten dat we zo lang als mogelijk door konden leven op de ons bekende manier. In lockdown gaan, dat kan nooit en te nimmer optie 1 zijn. Dat kan alleen maar de aller uiterste maatregel zijn en zeker voor partijen die "Democratie" en "Vrijheid" in hun namen hebben. De kiezers van Baudet en Wilders hebben bewezen dat ze net als GroenLinks-stemmers en D66-stemmers fascistische trekken gaan vertonen, zodra zij het idee hebben dat hun levens in het geding zijn.