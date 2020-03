Dat van Baudet (eerder in het debat) over die Japanse vrouw was een misser. Hij had goed kunnen scoren als 'ie gekomen was met de groepsimmuniteit die wellicht niet gehaald gaat worden omdat het huidige coronavirus veel overeenkomsten vertoont met sars. En van sars is bekend dat een mens na 3 jaar geen antistoffen meer heeft. Plus dat we voor de rest weinig weten van dit virus, en om nou groepsimmuniteit na te streven met een actief virus waar we verdomd weinig van weten is een grote (en imho domme) gok. Ik denk dat we het RIVM niet zomaar op hun blauwe ogen moeten geloven (zie ook de Q-koorts hier in Brabant). Het is niet voor niets dat we momenteel het lachertje van Europa zijn, met de kritiek van de WHO voorop. De nuance van het RIVM vandaag maakt het niet bepaald geruster zeg maar. Het verhaal van Baudet later was wel echt goed vind ik.

Hier in Eindhoven lijkt het erop dat veel mensen de maatregelen onzin vinden: geen afstand houden maar lekker met zijn allen in groepen wandelen (of buurten), groepen die aan het wielrennen zijn (de thuiswerkploeg I guess), en bij postpunten zieke medewerkers (eentje die flink aan het snotteren en kuchen was, en een rode kop had daardoor, gelukkig was ik door een ander geholpen, liefst was ik thuis gebleven maar moest een retourpakket ophalen en dus ontkwam ik er niet aan om de deur uit te gaan). Met zo'n instelling vraag je als inwoners van een land gewoon om een lockdown. :/