De grenzen zijn nog steeds open, “migranten” en “””vluchtelingen”””” wandelen nog steeds binnen en zijn van harte welkom (met een zakje geld erbij want de procedure gaat toch uitlopen), de scholen moeten maandag open, er is geen economisch noodplan, de belastingdienst gaat vanaf maandag vrolijk verder met innen van BTW, loonbelastingen etc. van bedrijven in zwaar weer, banken schrijven automatisch de huren af van bedrijven en mensen waar die geen inkomsten meer hebben, incassobureau’s en deurwaarders gaan ook vrolijk op pad omdat rechters ook vrolijk doorgaan met faillissementen uitspreken.

Van die dingen... die je in een generieke noodwet geregeld had kunnen hebben, die je gewoon kant en klaar op de plank had kunnen hebben, samen met protocollen voor burgers, bedrijven en hulpdiensten. Maar die dingen zijn er dus niet. Nooit over nagedacht. Daar had je dus twee maanden geleden best even over kunnen babbelen. (Hoewel zo’n noodwet allang klaar hadden moeten liggen), hoe regel je een acute crisis, what if & if x then y, en alles onafhankelijk van de specifieke crisis waar je dan vervolgens heel specifieke maatregelen voor kunt nemen.

Maar nee, we laten het allemaal gewoon gebeuren en zien dan over een paar maanden wel wat er nog overeind staat. En dan gaan we “lessen trekken” en “evalueren” en dan gaan Thom de Graaf, Piet Hein Donner en Johan Remkes als raad van “””wijze”””” mannen tot de conclusie komen dat de wet al voldoende handvaten biedt voor de overheid in een noodtoestand en we gaan over tot de orde van de dag.

En je weet al waar de ”reparatie” komende zomer op neer gaat komen. Want heel Europa is immers getroffen, dus de EU moet meer bevoegdheden, bankenunie moet er komen anders vallen systeembanken om... etc. etc.

Even voor de goede orde, en voor alle “het is maar een griepje” roepertoeteraars: ik ben dus niet in paniek. Ik was het niet, ben het niet, wordt het niet, maar ik gebruik slechts mijn verstand, kan ongeveer projecteren wat er gaat gebeuren, en trek conclusies uit het gedrag in het verleden van politici in Den Haag en Brussel. En daar wordt een mens niet vrolijk van.

Hoe dan ook: fijne zondag, mense! Ga lekker naar buiten, het is mooi weer.

Dat dan weer wel.