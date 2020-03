Aanbouw Corona Testtent voor Maastricht UMC+

Professor epidemiologie Frits Rosendaal van het LUMC is het meest duidelijk. Nederland zit met de huidige groei van het aantal besmettingen nog op de curve van Italië. China heeft haar sociale leven en economie platgelegd om het virus te bedwingen. Maar is die kuur erger dan de kwaal? Er wordt nu al gejuicht, terwijl The Lancet publiceert dat het virus soms een maand in een patiënt overleefd.

Brabant heeft steeds meer onverklaarde besmettingen. Het virus bleek te verschillen in genetische samenstelling. Kleine fouten tijdens het kopiëren geven een soort vingerafdruk waarmee het virus gevolgd kan worden. Het virus is vanuit verschillende landen binnengekomen. De maatregelen waren niet waterdicht, de eerste symptomen worden niet herkend, mensen melden zich niet of te laat.

Marokko, de Antillen & Suriname schorten vluchten met Nederland op. De VS beëindigde niet alleen al het vliegverkeer met de EU, er werd ook besloten om gezondheidszorg rond COVID-19 “gratis” te maken. Het maakt niet meer uit óf en hoe iemand verzekerd is. De hoop is dat iedereen die ziek wordt, zich meldt.

Zuyderland Heerlen richt speciale afdeling in wegens coronavirus

Helaas blijven mensen zonder verzekering tegen ziekteverzuim doorwerken. Nederland kent een miljoen ZZP-ers die preventief thuisblijven zelf mogen betalen. Het kent nog meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die als ze zich ziekmelden tot 30% van hun loon inleveren of als uitkeringskracht niet meer ingepland worden.

Die zullen al kuchend naar hun werk gaan. Het is een leuk idee om de economische schade over de bevolking te verdelen door alleen te adviseren thuis te blijven, maar een paar miljoen arbeiders verkeren niet in de financiële luxepositie zulke offers te brengen. De Kamer nam een motie aan over leerplichtboetes, maar vergat de doorbetaling van loon.

Vervolgens doet het kabinet geen uitspraak over wat ze doen met die motie, dus ouders weten nog steeds niets. België draaide het om, de scholen gaan dicht, maar kinderen die nergens of alleen bij grootouders terecht kunnen, mogen wel naar school. Een Italiaan was het duidelijkst: kinderen die naar opa & oma worden gestuurd, fundamentally kill them.

Dat soort preventie missen we ook in het OV. Ze laten minder treinen en bussen rijden omdat er minder reizigers worden verwacht, dat gaat een piek in zorgvraag veroorzaken. Het zou goed zijn als reizigers verder uit elkaar kunnen zitten, of überhaupt kunnen zitten. Deze sardientjesmethode is in combinatie met slechte ventilatie een soort sneltrein snelkookpan voor corona.

Bruno Bruins gaf nog aan dat het aantal IC-bedden ruwweg verdubbeld kan worden om dit capaciteitsprobleem op te lossen. Dat klinkt leuk voor mensen die exponentiele functies niet begrijpen. Een eenmalige verdubbeling zorgt alleen maar dat een week later alles alsnog vol ligt. De meeste IC-bedden worden nu al bezet door coronapatiënten onder de vijftig jaar.

Voorraden van medicijnen raken ondertussen op, omdat de productie afhankelijk is van partijen aan de andere kant van de wereld. Uit het Kamerdebat bleek dat defensie bezig is haar beademingsapparatuur geschikt te maken voor gebruik in de burgermaatschappij. Kregen onze helden tweederangs service? Of ademen mensen met stalen ballen andere lucht in?

An employee of a medical laboratory tests a sample for the corona virus Covid-19, Wednesday 4 March in Roosendaal, The Netherlands. To prevent further spread of the virus, several laboratories have been opened in the Netherlands.

Met een IC-bed, beademing, een luchtsluis en een plan om straks hele afdelingen in quarantaine te nemen zijn we er nog niet. Uit een steekproef bleek 4% van het verplegend personeel besmet. De opleiding duurt jaren, dus die vervang je niet zomaar. Dat er ziekenhuizen zijn die fpp2 maskers goed genoeg vinden, terwijl fpp3 maskers meer bescherming bieden, kan echt niet.

Mondkapjes worden helaas schaars. Er komt op nationaal niveau een overleg of een doos van een nu nog rustige provincie naar Brabant kan. Het enige wat dat oplevert, is dat straks alles landelijk tegelijk op is. Sorry, maar essentiële zaken vervoer je van fabrikant naar patiënt, verticaal in de productieketen, niet halverwege de keten zinloos horizontaal van ziekenhuis naar ziekenhuis.

China & India verboden de export van mondkapjes. Zie hier weer dezelfde gigantische strategische fout: Waarom zijn we zo afhankelijk van Azië? Waar is de Europese productie? Waar is de back-up? Made in China is een keuze, Made only in China is dodelijk. Zelfs Chinese telefoon- & autoproducenten zijn overgestapt op de productie van mondkapjes en beschermende kleding.

Eigenlijk zou onze complete fijnmechanische industrie eens moeten kijken of ze deze spullen kunnen produceren. Er is wereldwijd een gigantische vraag naar. Vooral in Italië smeken artsen om “ventilators”. Dit zijn gouden tijden. De voornaamste reden dat de complete beurs naar beneden gaat, is dat we te weinig voorzien in acute behoeftes. Verkoop gebakken lucht, red levens!

Het is ook onbeschoft om bij zwaar getroffen landen te gaan zeuren of ze ons medicijnen, mondkapjes en apparatuur kunnen leveren. We zouden hulp moeten bieden aan handelspartners & bondgenoten door meer te produceren dan we zelf nodig hebben. Uit lijfsbehoud, uit solidariteit, maar ook omdat importeren geld kost, en exporteren geld oplevert. Socialism meets capitalism.

Het antwoord op deze uitputtingsslag is lokale massaproductie.

Supermarkt Kop van Noord-Holland, vandaag

