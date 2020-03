We zullen zien aan de eventuele omzetstijging van de uitvaartbranche of we ons terecht zorgen hebben gemaakt of dat we alle stergevallen van kantjeboordgevallen nu eerder aan Corona wijten dan eerder aan een gewone verkoudheid. Als de gewone griep jaarlijks wereldwijd voor 650.000 sterfgevallen zorgt, waarom volgen we op dit moment de gewone griep niet? Tot de komst van Corona werd daar ook al steeds paniekeriger over gedaan. Het lijkt wel of men steeds een standje hoger inzet bij de ontdekking van wéér een nieuw virus.

De cijfers zijn op dit moment zo onbetrouwbaar en fragmentarisch dat we denk ik pas over langere tijd de balans kunnen opmaken. Ik houd toch die 200 miljoen aan nutteloze vaccins ergens in mijn achterhoofd.