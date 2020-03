Goed nieuws voor de zeehondjes wellicht, maar een dikke vette bummer voor Prins Bril, Max Verstappen en iedereen voor wie het hoge gejank van F1-bolides klinkt als zijn favoriete liedje op het Songfestival. Circuitbaas Jan Lammers hield er al langer rekening mee. De FIA hield het iets te lang iets te vaag door eerst Melbourne pas af te gelasten toen het publiek al aan de hekken van het circuit stond, en daarna een persbericht te tikken waarin Bahrein en Vietnam ook werden gecanceld maar tegelijk de seizoensstart naar "eind mei" werd verschoven, terwijl de DutchGP en de Spaanse Grand Prix beiden begin mei op het rooster stonden. Enfin, koe --> kont, wat gevreesd werd is bewaarheid geworden, de eerste GP van Zandvoort in dertigplus jaar laat nog iets langer op zich wachten. Eerste geruchten: augustus.

N.B.: Wat betreft onze F1 Premium ticketactie: die staat nog gewoon open onder dezelfde voorwaarden. Inschrijvers krijgen binnenkort een update over de stand van zaken.