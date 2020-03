De roze achterban, we houden er van. Een van onze awesome Premium Leden was bij de lucky few onder de 1 miljoen loterijdeelnemers die kaarten voor de DutchGP in Zandvoort kon kopen. Alleen: hij heeft ze niet allemaal nodig, en wil ze tegen kostprijs wegdoen (zonder winst voor zichzelf dus). Daarbij dacht ie aan ons: hij vroeg of wij ze aan een ledenwerfactie wilden koppelen. Hij z'n kaarten kwijt. Wij meer leden om vol gas over het stratencircuit van de waan van de dag te blijven blazen. Tombolaatje doen? Maak kans om F1-tickets voor de stijf uitverkochte DutchGP te kopen. Enige voorwaarde: eerst Premium Lid worden. Het gaat om 'Gold' tickets voor de Eastside Grandstand 3 (zie kaartje onder), op zondag 3 mei. Race Day dus! De kostprijs die je betaalt is 396 euro, op schimmige doorverkoopsites staan ze voor duizend piek of meer. Het enige dat wij vragen is die 33,33 euro extra voor een Premium abo op GS, die je inzet op de gok dat je de laatste DutchGP-kaarten uit de tombola kunt trekken (alle voorwaarden na de breek). Gentlemen. Ladies too. Start your engines...

De voorwaarden:

- GS heeft laatste kaarten voor de DutchGP in Zandvoort, zondag 3 mei 2020, te koop tegen kostprijs.

- Kostprijs 396 euro, geen strijkstok voor de lezer die ze aanbiedt (wel nieuwe leden voor GS).

- Meedoen aan de loting kan met 1 persoon per mailadres, en dat mailadres moet gekoppeld zijn aan een Premium Lidmaatschap (jaarabo, geen trials).

- Interesse? Word Premium Lid. Mail daarna premium@geenstijl.nl en zet je volledige naam in de mail. (Kaarten moeten op naam gezet worden.)

- Je naam gaat in de tombola, als je naam getrokken wordt, krijg je automatisch bericht. (Overige deelnemers niet, we hebben geen full blown pit crew.)

- Betaling van de kaarten gaat via GS, en door je naam te mailen ga je akkoord dat de huidige kaarthouder die naam kan ontvangen voor het overschrijven van de kaarten.

- We verloten de tickets onder nieuwe Premium leden, maar bestaande Premiums die de laatste Nieuwsbrief hebben gelezen, weten hoe ze ook mee kunnen loten in de tombola.

- Corona cancelt het F1-circus? Dan geld terug. GS staat garant daarvoor.