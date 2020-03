Tom Hanks had gewoon op dat eiland moeten blijven zitten, samen met zijn vieze volleybal, maar nee hoor meneer moest weer zonodig onder de mensen en NU HEEFT HIJ CORONA. Net als zijn vrouw trouwens, maar die is minder bekend en dus is hij wel trending en zij niet. Om een verdere verspreiding van het virus waar we zo langzamerhand DOODMOE van worden te voorkomen heeft de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod ingesteld voor 26 Europese landen. De noodmaatregel gaat in zaterdag om 04.59 uur Nederlandse tijd en duurt 30 dagen. Het verbod geldt niet voor het Verenigd Koninkrijk, want voor mensen uit Pakistan zijn de Amerikanen kennelijk niet bang. Vrachtverkeer gaat gewoon door want 'corona stopt mensen, niet de goederen'. Ondertussen kraakt Trump het Europese beleid inzake het 'buitenlandse virus': veel te traag, veel te stroperig, niet daadkrachtig genoeg.

Update: Homeland Security 'verheldert' Trumps toespraak in een persverklaring. "." Today President Donald J. Trump signed a Presidential Proclamation, which suspends the entry of most foreign nationals who have been in certain European countries at any point during the 14 days prior to their scheduled arrival to the United States. These countries, known as the Schengen Area, include: (...). This does not apply to legal permanent residents, (generally) immediate family members of U.S. citizens, and other individuals who are identified in the proclamation.