@Is dit nog nieuws? | 12-03-20 | 11:41:

Goed zoeken, ik hou hem nog dagelijks steeds bij. In Nederland zijn we afgelopen week weggebogen van de exponentiele groei en zaten we op een afvlakking die voorlopig onder de 1000 leek uit te komen. Gisteren was een trendbreuk en was er weer een versnelling. Momenteel is het dus vrij onduidelijk hoe het verloop gaat zijn.

De grafiek geeft een redelijk beeld van de groei. Maar bedenk dat het werkelijke aantal gevallen veel hoger is omdat de cijfers gebaseerd zijn op zelfrapportage bij artsen en ziekenhuizen. De test onder het zorgpersoneel was een goed voorbeeld: 4%. We weten simpelweg niet wat het werkelijke aantal besmettingen is, daarvoor zou een bevolkingsonderzoek nodig zijn. Dat is echter lastig te organiseren omdat niet iedereen een DNA test laat doen.