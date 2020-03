Zeg maar dag tegen uw favoriete parmezaanse kaas want oorlogsgebied Italië is een grote donkerrode zone van ongemak en ellende: zestig miljoen Italianen mogen het huis niet meer uit, tenzij ze een goede reden hebben. Het openbare leven ligt plat, iedereen moet bij elkaar uit de buurt blijven, restaurants en cafés zijn beperkt geopend, alle sportevenementen worden opgeschort en scholen en universiteiten blijven dicht tot zeker 3 april. Het gaat namelijk ietsje te hard in de laars. Komt mede door de uittocht van snuggere Giovannis die met het noorden in lockdown en masse naar het zuiden zijn vertrokken. Ondertussen zijn er in Italië te weinig intensive cares en wordt er al gedaan aan selectie: 'patiënten die meer kans hebben op overleven en meer jaren hebben om te leven' krijgen voorrang. Nou lekker dan, daar heb je dan jarenlang je zorgpremie voor betaald. Voor de zus van Gomorra-acteur Luca Franzese komt hulp in ieder geval te laat: zij ligt dood op bed. Video zonder vertaling na de klik.

Italië is nu de grootste brandhaard na die vleermuisvreters in China. Zelfs de gevangenen zijn in paniek. MAAR. Gelukkig wonen wij in Nederland. In Nederland is er namelijk niks aan de hand! Wij hebben Bruno Bruins en hij werkt als een soort Tesla Coil voor coronaziektekiemen. Dus gewoon doorlopen, mensen. Lafjes in de elleboog niezen. En we hebben een premier die schijtlollig vertelt dat we geen handjes meer mogen schudden. Maar ja. Twee weken geleden was er in Italië ook nog niet zo gek veel aan de hand - en nu ligt het complete land in de kreukels. Hieronder (en hier) een huiveringwekkend draadje. Allemaal de handjes wassen, mensen. En onthoud: è solo un'influenza! Het is maar een griepje.

Griepje!

RIP