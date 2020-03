Was zojuist in een ziekenhuis in België. In de ontvangsthal staat al groot aangegeven "komt u voor een Corona-test, meld u bij de spoedeisende hulp, volg de blauwe pijlen". Pijlen waren provisorisch op de vloer aangebracht. Maar het was wel duidelijk. Ik was wat vroeg voor mijn afspraak dus daar natuurlijk even gekeken. Het zat er vol. Zo'n 40 mensen in de wachtkamer.