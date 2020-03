Heb er geen moeite mee dat er onafhankelijke rechters zijn. De vraag is alleen hoe onafhankelijk. Ze worden voor het leven benoemd, zou misschien helpen om het "populisme" te temperen, maar wie benoemt ze en op basis van welke criteria? Zou selectie op basis van een examen of kennis van het recht of o.b.v. een tevredenheidsonderzoek onder hun klanten (zowel aanklager als verdachte\veroordeelde) misschien beter werken?

In de scheiding der machten telt nog steeds: de wetgevende macht ligt (via de volksvertegenwoordiging) bij het volk. Of je daar blij van moet worden hangt wel erg van de kwaliteit van het volk af, dus hebben we een Grondwet om minderheden te beschermen en te zorgen voor enigszins consistent i.p.v. totaal willekeurig beleid. Beetje jammer alleen dat je met onze Grondwet vol "rechten" en bijzinnen die de grondrechten weer laten beperken of bepalen door een gewone wet, plus het dodelijke artikel 120 waardoor de wet niet aan de Gw maar wel aan Verdragen kan worden getoetst, niet zoveel houvast hebt.

Als vervolgens rechters naar eigen voorkeur zonder expliciete (Grond)wettelijke basis gaan shoppen in de grondrechten en willekeurig prioriteren zoals het ze uitkomt, i.p.v. logisch beredeneerd, of de belangen door het parlement en uitvoerende regering te laten afwegen, plus dat die laatsten zich dan verschuilen achter "moet van de rechter\EU" maar dus feitelijk de wet\het Verdrag dat ze zelf hebben getekend of kunnen aanpassen, is de klucht compleet.