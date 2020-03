Het grote mosterd-na-de-maaltijd debat. Nu opeens allemaal quasi-verontwaardigd zijn en op hoge poten de minister van alles verwijten (misschien wel terecht), maar sit debat debat had dus godverdomme een maand geleden al gemoeten.

Maar toen hoefde het allemaal niet zo rap. Toen kon het best wachten na een verzoek om een spoeddebat van Terry. Toen hadden jullie zo flink moeten zijn om maatregelen vóóraf te nemen en te bespreken, scenario’s door te nemen. En ook dan kun je niet alles van te voren bedenken, maar dan heb je in elk geval een deel van de zaken alvast geregeld.

Maar nee, dat hoefde toen niet. Toen moest dat tuig eerst nog even carnavalsvakantie naar een Caraïbisch eiland om als een koloniaal op de foto gaan met de inboorlingen of skiën in Noord-Italië. Na het reces, kan best. Vonden de kamerleden toen.

En dan nu paniekerig tot de ontdekking komen dat sommige dingen wel heel erg kut geregeld zijn in dit land. Er zijn dus geen landelijke centrale depots voor medicijnen en medische hulpmiddelen zoals mondkapjes in geval van nood, calamiteiten, een ramp of een ziekte-uitbraak. Wist ik niet, en de kamer ook niet. Maar als je dat wél had geweten, dan had je er nog wat aan kunnen doen, misschien.

Je bent nu te laat met z’n allen. Het virus is er, de ziektegevallen zijn er en het is al zo verspreid door het hele land, en veel gevallen zijn ongerelateerd: laat maar, dit krijg je niet meer onder controle. Had je eerder mee moeten zijn. Stelletje labbekakken.