Verdozing in je broekje!

Nederland verrommelt. Nederland verdoost. Nederland wordt steeds maar lelijker door al die distributie-centra, donkergrijze data-blokken en server-hokken. Hele bossen worden gekapt om plaats te maken voor windmolenparken. Prachtige boerenakkers worden vernield door zonnepaneelvelden des doods. Weidse weilanden moeten wijken voor wijken waar de Omvolking moet gaan wonen. Ieder jaar een stad als Zoetermeer erbij. En nu komen die Nederland-vernielers van D66 ("Nederland moet een Berlijn aan de Rijn worden") met het lumineuze idee om nog een spuuglelijk tiefusgebouw in Den Haag neer te zetten. Een apart ministerie tegen stomme gebouwen. Een rijksbureau voor huisje boompje beestje. Nóg een psychedelisch architectonisch monstrum in Den Haag. Kortom: NOG MEER RAAMAMBTENAREN. Nederland, gefeliciteerd!