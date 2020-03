Goedemorgen en welkom bij de cursus journalistiek voor beginners. Soms heb je als journalist wel eens iets ingewikkeld bij de hand, zoals een privacyschending door een tennisbond. Dan kun je met een hoogleraar bellen om te vragen hoe dat allemaal precies zit. Als die hoogleraar dan begint de vertellen dat de boete veel te hoog is (met een moeilijk woord: 'disproportioneel'), dan moet je je misschien afvragen of die hoogleraar misschien betrokken is bij die tennisbond. En als dan blijkt dat de hoogleraar de tennisbond heeft begeleid bij het project Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing, dan is het handig om dat even te vermelden. Wel zo transparant. Zeker als die hoogleraar ook betrokken is bij NOC*NSF, de sportkoepel die ook boos is om de hoge boete. Groetjes!

