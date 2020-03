: Lul toch niet zo dom man. Nederland heeft 17mln inwoners. Stel daarvan is 60% besmet. Dan heb je het dus over 10 miljoen mensen. De mortaliteit is 1,2%, al vermoed ik dat dat voor Nederland veel te hoog is; de gemiddelde gezondheid in NL is beter, maar laten we van die 1.2% uitgaan. Dan heb je het over 112.000 doden.

Dat is veel, maar toch heel iets anders dan 'miljoenen doden'. En dan moet de 60% gehaald worden.

Stel er zijn nu 200 gevallen (dat is 10 maal de officiele opgave nu). Dat is 0,001%. Dat is nogal een eindje van 60 verwijderd, nietwaar?

Dit is de reden waarom men met cijfers liegt. Omdat er paniekzaaiers zoals jij zijn, die geen benul hebben waar ze over lullen.