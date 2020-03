Je ziet die oude NSB-telg ook *zuchtend* voor zich uit staren. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Thierry spoorde al heel lang helemaal niet maar nu is hij echt van het padje. De man heeft medicatie en therapie nodig.

Zeg wat je wil over Hiddema maar dom of gestoord is hij niet.

Baudet in tegenstelling... Die is weinig intelligent en komt met de dag meer over als een krankzinnige idioot.