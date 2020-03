Bovenstaand de gebruikelijke shots naar Pocahontas en Mini Mike, maar nu op zo'n manier dat zelfs de comments op CNN's YouTube lovend zijn. Verder passeerden the swamp, the Russia hoax, impeachment hoax en fake news natuurlijk de revu, en kwamen er ook weer een zilverharige voetballer en sobere schriftgeleerde aan bod. "Soleimani, the father of road-side bombs. (...) Well, we took that son of a bitch out didn't we. That should have been done a long time ago." Maar ook werd benadrukt dat de tijd van Team America World Police voorbij is, verwijzend naar de vredesdeal met de Taliban, die we in alle bescheidenheid pas begin 2012 voorspelden. Enfin, gewoon weer een kostelijk anderhalf uurtje wegkijken dus. Hele speech na de breek!