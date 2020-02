Ik wordt momenteel ziek van muziekanten die hun politieke voorkeur zo overdadig door laten schijnen. Eveneens flimsterren en ander aan MSM financieel verbonden bedrijfs takken die , volgens mij, een extra “duit in het zakkie” krijgen om een verwijzing/ bash te maken naar deze of gene zonder daar hun muziek/ text ook maar enig bewijs van is.

Ook is er de op geld beruste laffe hap die meestal “ niet commercieele” muziek propageerd om er zelf financieel beter van te worden.

Niet comercieele muziek is enerzijds ongehoord of anderzijds niet om aan te horen .

Muzikant is een gave waar je , als je geluk hebt, een beroep van kan maken.

Ik geloof dat we op het moment zat volk hebben en genoeg tallent voor “ so you wanna be a dancer/ singer.

Op het moment hebben we een tekort aan “ so you wanna be a politician/ musician.

Iemand die echt een instrument ( cello/ bas/ piano/viool/ gitaar) bespeeld of iemand die polietiek “ words of wishdom” spreekt.

Zeg maar het niet comercieele/ ongehoorde geluid.

Hier moet je dat prachtige geluid zoeken.