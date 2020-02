Het gaat niet helemaal lekker met de Lebensraum campagne van meneer Erdohitler in Syrië. Gisteravond geruchten over tientallen Turkse casualties bij luchtaanvallen in Idlib regio en een hoop paniek ter land, ter zee, in de lucht en op de internets, aldus Netblocks. Volgens Reuters dreigt Turkije de komende 72 uur de poorten (land, zee) wijd open te zetten voor de miljoenen Syrische vluchtelingen die naar de EU willen, maar die in Turkije moesten blijven omdat Turkije miljarden van de EU cadeau kreeg. U dacht dat de coronavirus paniek erg was, dat die avantablack beurscrash van vandaag erg was, dat de doorgestoken finale van TVOH erg was. Maar dit is echt Franz Ferdinand tot de Twaalfde Macht op de Wereldgeschiedenis Schaal van Erg. Dieper Duiding Draadje bij Doornbos. Developing...