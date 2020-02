In de natuur is het zo dat je bij de eerste aanblik al meteen weet of het een vriend of vijand is, gevolgd door de vlucht of vechtreactie.

Dus, je werkt bij de IND en je ziet deze kop voor je verschijnen en je zoekt op het formulier naar de "vlucht of vecht"-optie. En die is er niet. Vervolgens zoek je vergeefs naar een andere regel om hem te weren, die is er niet. Je vraagt je chefje daarna of die nog iets uit de trucendoos tevoorschijn kan toveren maar helaans, nee "want Brussel".

Dus ook deze Trollock is welkom! welkom! welkom! in ons land.