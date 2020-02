Terwijl Rob Jetten aan de rand van een Antilliaans zwembad sipt aan een cocktail en droomt over een Groot EU Rijk met Berlijn aan De Rijn slaan ze aan de rand van Arm Europa elkaar de hersens in. Gewone Grieken op Lesbos willen niet nog een migrant camp op hun eiland, en clashen met de oproerpolitie. Brandbommen en traangas in dit commentaarloze filmpje. Vanaf 1:40 een mevrouw aan het woord, die zich verraden voelt door haar eigen regering. Okee, het is Ruptly dus we houden een slag om de arm - de alarmistische mevrouwen uit dit filmpje hebben waarschijnlijk bij Putin in het KGB-klasje gezeten. Maar het is duidelijk. De veenbrand is bovengronds gekomen. POWERVROUW FOTO: A local, who opposes the building of a new closed migrant detention centre, stands in front of a riot police cordon, in the area of Karava, on the island of Lesbos, Greece February 25, 2020. REUTERS/Elias Marcou