Farmers gather with their tractors to protest spontaneous in front of the Binnenhof in The Hague, The Netherlands, 17 December 2019.

Steeds vastbeslotener om ons niet meer te laten intimideren

We weten het nou wel, na decennia van verkrampt integratiedebat: wie glashelder, feitelijk en kritisch is over de problemen rond immigratie, integratie en islam (de drie i’s) is volgens de media en de gevestigde partijen een racist, fascist, complotdenker, groot gevaar en noem de hele sleetse riedel maar weer op.

In de praktijk komt het er op neer dat vooral volksvertegenwoordigers van mijn partij, FVD, en van de PVV continu een strijd op twee fronten (in de politiek en in de media) moeten strijden tegen framing en leugens.

Doenerdametjes

De vvd heeft een vrijgeleide; in de aanloop naar verkiezingen schuift de partij een paar Doener-dametjes naar voren die ferme taal uitslaan en stoere plannen rondtetteren inzake de massaimmigratie en de grote praktische, economische en culturele problemen daaromtrent. Maar dat vindt niemand erg. Iedereen weet dat de Doener-dametjes de dag na de verkiezingen weer op stal worden gezet, en dat al hun proefballonnetjes lek raken in de coalitieonderhandelingen. De vvd houdt die grenzen wel open, die hoeven we geen racist te noemen.

Er komen verkiezingen aan, dus Thierry Baudet is weer fair game. Jachtseizoen geopend, Buitenhof gaf afgelopen zondag het startschot met een flagrante leugen over uitspraken die Baudet ‘afgelopen week’ zou hebben gedaan over het ‘blanke ras.’ Nou, het transcript van dat debat is zo gevonden; Baudet zei dit niet. Even rectificeren, en klaar. Maar nee, in een nogal lenige gedachtenkronkel koos Buitenhof voor een bizarre toelichting en liet de gevaarlijke suggestie zoals presentatrice Natalie Righton deed, gewoon staan.

Deze valse muis krijgt nog een staart, het partijbestuur van FVD vecht deze gang van zaken aan. Maar Buitenhof was niet de eerste muis die jokt over racisme, en het zal ook niet de laatste zijn. Ook in Amsterdam, waar ik voorzitter ben van de driekoppige FVD-fractie, liggen kwaadaardige beschuldigingen voortdurend op de loer. Mijn arme fractie moet de meest krankzinnige onzin over de drie i’s dag in dag uit aanhoren, en bij een onderbouwd weerwoord of kritiek hierop wijzen de vingers weer.

Tegen gratis yoga voor illegalen? Dan zaaien we verdeeldheid.

Excuses maken voor slavernij vinden we flauwekul? Dan weigeren we zwart leed te erkennen.

Daders en slachtoffers van steekpartijen worden steeds talrijker en steeds jonger, dus wij vinden preventief fouilleren zo onderhand wel een goed idee? Dan zijn wij voor etnisch profileren en dus racistisch.

We agenderen de buitenlandse geldstromen naar moskeeën met kwestieuze invloed op de moslimgemeenschap in Amsterdam? De burgemeester zelve ontploft zowat, noemt het opgewarmde prak en zegt dat we ‘een probleem’ krijgen omdat we het zelfs maar agenderen. Daarmee suggereert ze dat er duistere bedoelingen zitten achter het agenderen van dit punt. Twee maanden later, bij verhoren in de Tweede Kamer, krijgen we alsnog gelijk, maar de suggestie van moslimdiscriminatie is weer gewekt.

Zeg wat je wil en rapporteer wat je wenst

Natuurlijk mogen onze opponenten zeggen wat zij willen, en mag de pers rapporteren wat zij wenst. Alleen zijn er wel redenen om van ons af te bijten bij de aanhoudende leugens over racisme en fascisme, die alleen maar in kracht en aantal toenemen nu we verkiezingen tegemoet gaan. Ten eerste is een leugen geen mening. Ten tweede is deze framing gevaarlijk, onze persoonlijke veiligheid lijdt er onder. Ten derde ondermijnen valse beschuldigingen het erkennen en bestrijden van daadwerkelijk extremisme en discriminatie. En ten vierde: het werkt niet meer jongens.

Het enige dat pers en politiek voor elkaar krijgen met hun beschuldigingen, is dat kiezers die dagelijks de gevolgen ervaren van de mislukte multiculturele droom de gevestigde partijen en main stream media alleen maar meer gaan wantrouwen. Dat, kortom, de beruchte polarisatie van de samenleving alleen maar toeneemt, dat de gevreesde Kloof zich verbreedt en verdiept. Dat de problemen, die ontkend en ontweken worden door steeds domweg ‘racisme’ te brullen, niet worden opgelost maar juist toenemen.

Vastbesloten om niet meer te worden geïntimideerd

Blijf vooral meer en meer Nederlanders en hun terechte zorgen in de ‘racistische’ hoek drukken. Maar het allerdomste aan de leugens en laster is nog wel dat de lasteraars er precies het tegenovergestelde mee zullen bereiken van wat zij beogen: de feiten, de kritiek en de mensen die de gevestigde partijen en main stream media niet meer geloven gaan niet meer weg, maar worden daarentegen bevestigd in hun gelijk en dus steeds vastbeslotener zich niet meer te laten intimideren.

Hou het dus maar bij de feiten en de inhoud, dat is voor alle partijen én voor ons land wel zo veilig. Kunnen we eindelijk eens de massaimmigratie gaan aanpakken, bijvoorbeeld. Want als de ‘racisme’-smoes wegvalt, is er geen argument of uitweg meer om dit NIET te doen.

Annabel Nanninga

Forum voor Democratie

