In het binnenwerk van de communistische stadsrepubliek Amsterdam wordt een plot voorbereid om excuses te gaan maken voor het slavernijverleden. Daartoe is een reeks bereidwillige automutilanten aangesteld, die gaan terugwerken vanuit de conclusie "Amsterdam was fout in de oorlog de koloniale tijd, en dient op blote knietjes excuses te maken aan de Bijlmer, e.o." Nou. Daar is halfpinda Nanninga, kapitein van het dap're Galjoen van de Redelijkheid (altijd in zwaar weer op de Amstel), het dus mooi niet mee eens: die commissie, die kan wel wat diverser... Echt hoor. De mensen die benedendeks op die slavenschepen zaten, hadden het vast niet makkelijk. Maar om jezelf week in, week uit door zulke sessies in de Stopera te moeten roeien, lijkt ons ook geen pretje.